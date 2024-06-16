انتهت يورو 2024 - الدنمارك (1)-(1) سلوفينيا.. التعادل الأول
الأحد، 16 يونيو 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك وسلوفينيا في الجولة الأولى لدور المجموعات في اليورو.
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انتهت
ق 77 جووووول التعااااادل بتسديدة من إريك زانسا
ق 76 القائم الأيسر يمنع تصويبة صاروخية لسلوفينيا
ق 68 إريكسن يسدد ولكن بجوار القائم
ق 67 بنجامين فيربيتش بدلا من بيتر ستويانوفيتش في صفوف سلوفينيا
ق 67 أدام سيرين يسدد رأسية خطيرة ولكن بجوار قائم الدنمارك
ق 65 هويلوند يسدد ولكن أوبلاك يتصدى
ق 53 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء لسلوفينيا بعد سقوط أندراز سبورار
استراحة
ق 17 جوووول كريستيان إريكسن يسجل الأول بعد تمريرة رائعة بالكعب من يوناس ويند
ق 16 بنجامين سيسكو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية المباراة
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