انتهت يورو 2024 - الدنمارك (1)-(1) سلوفينيا.. التعادل الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك وسلوفينيا في الجولة الأولى لدور المجموعات في اليورو.

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انتهت

ق 77 جووووول التعااااادل بتسديدة من إريك زانسا

ق 76 القائم الأيسر يمنع تصويبة صاروخية لسلوفينيا

ق 68 إريكسن يسدد ولكن بجوار القائم

ق 67 بنجامين فيربيتش بدلا من بيتر ستويانوفيتش في صفوف سلوفينيا

ق 67 أدام سيرين يسدد رأسية خطيرة ولكن بجوار قائم الدنمارك

ق 65 هويلوند يسدد ولكن أوبلاك يتصدى

ق 53 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء لسلوفينيا بعد سقوط أندراز سبورار

استراحة

ق 17 جوووول كريستيان إريكسن يسجل الأول بعد تمريرة رائعة بالكعب من يوناس ويند

ق 16 بنجامين سيسكو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة