مباشر يورو 2024 - إيطاليا (2)-(1) ألبانيا.. الثاااالث يضيع

السبت، 15 يونيو 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ضد ألبانيا في يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان في العاشرة مساءً على استاد سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند الألماني.

وانتصر منتخب إيطاليا في مواجهاته الـ 4 السابقة ضد ألبانيا سواء وديا أو في تصفيات كأس العالم.

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يذكر أن إسبانيا استهلت مباريات المجموعة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0 وتصدرت الترتيب مبكرا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 60: كييزا يطلق تسديدة رائعة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: سكاماكا ينفرد ويسدد كرة يبعدها الحارس لركنية.

ق 33: أوووووه القائم يمنع الهدف الثالث لإيطاليا

ق 17: جوووووول باريلا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 11: جووووول التعاااااادل.. باستوني يسجل لإيطاليا

ق 1: جووووووول في الثانية 24.. تنقيذ خاطئ من دي ماركو لرمية جانب يستغلها نديم بيجرامي ويسددها في الشباك بكل قوة.

بداية اللقاء

إيطاليا ألبانيا يورو 2024
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