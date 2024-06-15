مران الأهلي – عودة أكرم توفيق ومحمد هاني.. ومحاضرة فنية بالفيديو

السبت، 15 يونيو 2024 - 20:15

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خاض فريق الأهلي مرانا اليوم السبت دون حصول على راحة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

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وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الجمعة الماضية ضد فاركو بشكل أساسي مرانا استشفائيا في الجيم تحت إشراف كولر.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانا بدنيا متنوعا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة.

وأدى اللاعبون مرانا فنيا متنوعا تحت إشراف كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين 3 فرق.

وعاد أكرم مرة أخرى للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في الركبة.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن عودة توفيق بناء على فحص طبي خضع له أثبت تعافيه.

وعلى الجانب الآخر انتظم محمد هاني في التدريبات بعد الإجازة التي حصل عليها بسبب زواجه إذ حصل على راحة إضافية لمدة 48 ساعة وشارك في كل فقرات المران.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز الخامس على التوالي بنتيجة 2-1 على فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل إمام عاشور ثنائية الأهلي، فيما سجل جابر كامل هدف فاركو.

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة من 16 مباراة ارتقى بها 5 مراكز من التاسع للرابع.

فيما ظل فاركو في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.

الدوري المصري اتحاد السكندري الأهلي مارسيل كولر
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