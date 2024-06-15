يورو 2024 - لامين جمال الأول.. قائمة أصغر 10 لاعبين مشاركة في بطولة أوروبا

السبت، 15 يونيو 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

إسبانيا - كرواتيا - يورو 2024 - لامين جمال

أصبح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أوروبا (يورو) عبر التاريخ بعمر 16 عاما و338 يوما.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لـ يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة الأوروبية حتى 21 يوليو المقبل.

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وبدأ موهبة برشلونة أساسيا في تشكيل اللاروخا ضد كرواتيا.

وإليكم قائمة أًصغر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ اليورو

1- لامين جمال (إسبانيا ضد كرواتيا في 15 يونيو 2024) – بعمر 16 عاما و338 يوما.

2- كاسبر كوزلوفسكي (بولندا ضد إسبانيا في 19 يونيو 2021) – بعمر 17 عاما و246 يوما.

Jude Bellingham's Euros record lasts just six days as Kacper Kozlowski becomes youngest player in tournament history | The Sun

3- جود بيلينجهام (إنجلترا ضد كرواتيا في 13 يونيو 2021) – بعمر 17 عاما و349 يوما.

Jude Bellingham makes Euros history by becoming youngest player ever after replacing Harry Kane late in Croatia win | The Sun

4- يترو ويليامز (هولندا ضد الدنمارك في 9 يونيو 2012) – بعمر 18 عاما و71 يوما.

World Cup: Holland full-back Jetro Willems to miss Brazil 2014 with injury | Football News | Sky Sports

5- إنزو سكيفو (بلجيكا ضد يوغوسلافيا في 13 يونيو 1984) – بعمر 18 عاما و115 يوما.

Scifo helps Belgium to overcome Yugoslavia in EURO 1984 Group 1 | UEFA EURO 1984 | UEFA.com

6- جمال موسيالا (ألمانيا ضد إيطاليا في 23 يونيو 2021) – بعمر 18 عاما و117 يوما.

Musiala after impressive Euros debut:

7- فاليري بوجنيوف (بلغاريا ضد إيطاليا في 22 يونيو 2004) – بعمر 18 عاما و128 يوما.

Bulgaria's Valeri Bojinov: Italy Don't Play Like World Champions - Novinite.com - Sofia News Agency

8- جوناثان فونلانثين (سويسرا ضد إنجلترا في 17 يونيو 2004) – 18 عاما و137 يوما.

Johan Vonlanthen | FourFourTwo

9- بيدري (إسبانيا ضد السويد في 14 يونيو 2021) – 18 عاما و201 يوما.

Spain signs cold ampate in front of Sweden with Jordi Alba and Pedri of headlines in The Cartuja

10- ماركوس راشفورد (إنجلترا ضد ويلز في 16 يونيو 2016) – 18 عاما و229 يوما.

England vs Wales result and player ratings as Marcus Rashford stars but Gareth Bale anonymous in World Cup clash | The Independent

ويعد لامين الأصغر في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لـ يورو 2024.

لامين جمال كرواتيا يورو 2024
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