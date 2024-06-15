يورو 2024 - لامين جمال الأول.. قائمة أصغر 10 لاعبين مشاركة في بطولة أوروبا

أصبح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أوروبا (يورو) عبر التاريخ بعمر 16 عاما و338 يوما.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لـ يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة الأوروبية حتى 21 يوليو المقبل.

وبدأ موهبة برشلونة أساسيا في تشكيل اللاروخا ضد كرواتيا.

وإليكم قائمة أًصغر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ اليورو

1- لامين جمال (إسبانيا ضد كرواتيا في 15 يونيو 2024) – بعمر 16 عاما و338 يوما.

2- كاسبر كوزلوفسكي (بولندا ضد إسبانيا في 19 يونيو 2021) – بعمر 17 عاما و246 يوما.

3- جود بيلينجهام (إنجلترا ضد كرواتيا في 13 يونيو 2021) – بعمر 17 عاما و349 يوما.

4- يترو ويليامز (هولندا ضد الدنمارك في 9 يونيو 2012) – بعمر 18 عاما و71 يوما.

5- إنزو سكيفو (بلجيكا ضد يوغوسلافيا في 13 يونيو 1984) – بعمر 18 عاما و115 يوما.

6- جمال موسيالا (ألمانيا ضد إيطاليا في 23 يونيو 2021) – بعمر 18 عاما و117 يوما.

7- فاليري بوجنيوف (بلغاريا ضد إيطاليا في 22 يونيو 2004) – بعمر 18 عاما و128 يوما.

8- جوناثان فونلانثين (سويسرا ضد إنجلترا في 17 يونيو 2004) – 18 عاما و137 يوما.

9- بيدري (إسبانيا ضد السويد في 14 يونيو 2021) – 18 عاما و201 يوما.

10- ماركوس راشفورد (إنجلترا ضد ويلز في 16 يونيو 2016) – 18 عاما و229 يوما.

ويعد لامين الأصغر في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لـ يورو 2024.