مباشر يورو 2024 – إسبانيا (3)-(0) كرواتيا.. جوووووووول كارفاخال والثالث
السبت، 15 يونيو 2024 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024 في ألمانيا.
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ق +47: جووووووول كارفاخال والثالث بعد عرضية من لامين جمال
ق 33: سيمون يتصدى لتسديدة بروزوفيتش ومتابعة ماير تأتي في الشباك الخارجية.
ق 32: جوووووول الثااااني من فابيان رويز بعد مجهود فردي رائع ومراوغة أكثر من لاعب وتسديدة أرضية
ق 29: جوووووول أول من موراتا
ق 7: تسديدة من موراتا
انطلاق المباراة
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