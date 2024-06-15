مباشر يورو 2024 – إسبانيا (3)-(0) كرواتيا.. جوووووووول كارفاخال والثالث

السبت، 15 يونيو 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

إسبانيا - كرواتيا - هدف فابيان رويز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024 في ألمانيا.

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ق +47: جووووووول كارفاخال والثالث بعد عرضية من لامين جمال

ق 33: سيمون يتصدى لتسديدة بروزوفيتش ومتابعة ماير تأتي في الشباك الخارجية.

ق 32: جوووووول الثااااني من فابيان رويز بعد مجهود فردي رائع ومراوغة أكثر من لاعب وتسديدة أرضية

ق 29: جوووووول أول من موراتا

ق 7: تسديدة من موراتا

انطلاق المباراة

يورو 2024 إسبانيا كرواتيا
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