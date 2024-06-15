تشكيل يورو 2024 - لامين جمال يكسر رقما قياسيا مع إسبانيا.. ومودريتش يقود كرواتيا

السبت، 15 يونيو 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

يبدأ لامين جمال أساسيا في تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا في المجموعة الثانية من يورو 2024.

ويقام اللقاء على الملعب الأولمبي في برلين ويقود تحكيميا الإنجليزي مايكل أوليفر.

وسيكون جمال بعمر 16 عاما و338 يوما أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ يورو متفوقا على البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 عاما و246 يوما.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا يورو 2024 - مودريتش: لا أريد المقارنة بين الأجيال.. ويمكننا الذهاب بعيدا يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة يورو 2024 - مدرب المجر: هدفنا الوصول بعيدا في البطولة

في المقابل يبدأ لوكا مودريتش قائد وسط منتخب كرواتيا بشكل أساسي في تشكيل ثالث العالم ويجاوره كل من مارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاشيتش.

وجاء تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريا – ناتشو فيرنانديز – روبن لو نورمان – داني كاربخال

الدفاع: رودري – بيدري – فابيان رويز

الوسط: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش – يوسيب ساتلو – مارين بونجراشيتش – يوشكو جفارديول

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاشيتش – لوكا مودريتش

الهجوم: أندي كراماريتش – لوفرو ماير – أنتي بودمير

وسيلتقي منتخبا كرواتيا وإسبانيا في اليورو للمرة الرابعة على التوالي بعد نسخ 2012 و2016 و2022.

وفازت إسبانيا في مواجهتين من 3 بينما انتصرت كرواتيا في مواجهة يورو 2016.

كرواتيا إسبانيا تشكيل يورو 2024 لامين جمال لوكا مودريتش
نرشح لكم
يورو 2024 - 4 أرقام لـ موراتا بعد هدفه ضد كرواتيا يورو 2024 - لامين جمال الأول.. قائمة أصغر 10 لاعبين مشاركة في بطولة أوروبا مباشر يورو 2024 – إسبانيا (3)-(0) كرواتيا.. جوووووووول كارفاخال والثالث بأقدام المهاجرين انتهت يورو 2024 - المجر (1)-(3) سويسرا يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا تشكيل 2024 – سوبوسلاي يقود المجر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة
أخر الأخبار
يورو 2024 - 4 أرقام لـ موراتا بعد هدفه ضد كرواتيا 11 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - لامين جمال الأول.. قائمة أصغر 10 لاعبين مشاركة في بطولة أوروبا 27 دقيقة | ألمانيا 2024
ثيو هيرنانديز يتحدث عن مستقبله مع ميلان 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمره 31 عاما.. برايتون يعلن خلفية دي زيربي في منصب المدير الفني 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر يورو 2024 – إسبانيا (3)-(0) كرواتيا.. جوووووووول كارفاخال والثالث ساعة | ألمانيا 2024
رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا ساعة | أمريكا
بأقدام المهاجرين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يورو 2024 - لامين جمال يكسر رقما قياسيا مع إسبانيا.. ومودريتش يقود كرواتيا 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي