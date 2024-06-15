تشكيل يورو 2024 - لامين جمال يكسر رقما قياسيا مع إسبانيا.. ومودريتش يقود كرواتيا

يبدأ لامين جمال أساسيا في تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا في المجموعة الثانية من يورو 2024.

ويقام اللقاء على الملعب الأولمبي في برلين ويقود تحكيميا الإنجليزي مايكل أوليفر.

وسيكون جمال بعمر 16 عاما و338 يوما أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ يورو متفوقا على البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 عاما و246 يوما.

في المقابل يبدأ لوكا مودريتش قائد وسط منتخب كرواتيا بشكل أساسي في تشكيل ثالث العالم ويجاوره كل من مارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاشيتش.

وجاء تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريا – ناتشو فيرنانديز – روبن لو نورمان – داني كاربخال

الدفاع: رودري – بيدري – فابيان رويز

الوسط: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش – يوسيب ساتلو – مارين بونجراشيتش – يوشكو جفارديول

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاشيتش – لوكا مودريتش

الهجوم: أندي كراماريتش – لوفرو ماير – أنتي بودمير

وسيلتقي منتخبا كرواتيا وإسبانيا في اليورو للمرة الرابعة على التوالي بعد نسخ 2012 و2016 و2022.

وفازت إسبانيا في مواجهتين من 3 بينما انتصرت كرواتيا في مواجهة يورو 2016.