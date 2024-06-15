كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين

السبت، 15 يونيو 2024 - 01:25

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة أكثر من 20 دورة تدريبية في مصر انطلاقا من شهر يوليو المقبل.

وتشمل الدورات إقامة 3 دورات "A" و6 دورات "B" بالإضافة إلى 8 دورات "C" في مصر.

كما تم اعتماد "المسار السريع" للمرة الأولى في مصر خلال شهر ديسمبر، ويتمثل في الحصول على دورتي B وC سويا، بمحتوى مكثف.

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كما تقام للمرة الأولى دورة متخصصة لحراس المرمى، تتضمن الحصول على الرخصة التدريبية "C" وتقام 3 دورات تدرييية للكرة النسائية "A, B, C" خلال شهر ديسمبر، وتقام الدورات في مختلف المحافظات المصرية.

وكان من ضمن شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للموافقة على إقامة هذه الدورات تعيين مدير فني للاتحاد المصري، وهذا ما قام به مجلس الإدارة بتعيين علاء نييل مديرا فنيا للاتحاد، والذي قام بمجهود كبير لمتابعة الحصول على موافقات الاتحاد الإفريقي على إقامة هذه الدورات مع مسئولي "كاف".

اتحاد الكرة كاف
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