مباشر يورو 2024 - ألمانيا (3)-(0) اسكتلندا.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا وسويسرا والمجر.

ويعود آخر انتصار لاسكتلندا على ألمانيا في مباراة ودية أقيمت عام 1999.

وسبق أن التقى المنتخبان في يورو 1992 وفازت ألمانيا بنتيجة 2-1 آنذاك.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووول الثاااالث.. هافيرتز يسجل من علامة الجزاء بسهولة

ق 45: ركلة جزاء وطرد مدافع اسكتلندا بعد تدخل عنيف على قدم جوندوجان

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ق 19: جوووووول الثاااااني.. موسيالا يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

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ق 10: جوووول أوووول.. فلوريان فريتز يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة

ق 2: أوووه فريتز يهدر الأول مبكرا

بداية اللقاء