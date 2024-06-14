مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه الزمالك في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ12 بـ28 نقطة.
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بداية المباراة
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