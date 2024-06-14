انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(2) الزمالك.. ريمونتادا زملكاوية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه الزمالك في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ12 بـ28 نقطة.

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انتهت

ق 89: جووول إبراهيما نداي من رأسية من صناعة عبد الله السعيد.

ق 80: جووول عبد الله السعيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 71: تسديدة أرضية قوية من صديق إيجولا يتصدى لها محمد صبحي.

ق 58: خروج ناصر ماهر ودخول يوسف إبراهيم أوباما

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: العارضة الثالثة، تسديدة قوية من مصطفى شلبي تصطدم في رجب نبيل ثم في العارضة.

ق 37: الحكم يقرر عدم احتساب ضربة جزاء للزمالك.

ق 36: الحكم يعود لتقنية لشك في ركلة جزاء للزمالك.

ق 35: رأسية من زيزو ترتطم في العارضة.

ق 33: أحمد مصطفى "زيزو" يهدر كرة خطيرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من السعيد.

ق 30: أقر الحكم بعدم استبدال البطاقة الصفراء لحمراء.

ق 28: العودة لتقنية الفيديو لإمكانية استبدال البطاقة الصفراء بحمراء لحسام عبد المجيد.

ق 26: جووول أحمد رمضان من رأسية عقب عرضية من أحمد بلحاج.

ق 24: القائم ينقذ سيراميكا من هدف رائع لعمر جابر بعد تسديدة قوية عالطائر ارتطمت في القائم.

ق 17: تسديدة من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طويلة وصلت له.

ق 12: إنقاذ من حمزة المثلوثي بإخراج كرة عرضية لضربة ركنية.

بداية المباراة