مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الأهلي.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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بداية اللقاء