مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الأهلي.. بداية اللقاء
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.
فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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