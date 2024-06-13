محمود ناجي حكما لمباراة فاركو ضد الأهلي

الخميس، 13 يونيو 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

محمود ناجي - سموحة - زد

يدير محمود ناجي مباراة فاركو ضد الأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو غدا الجمعة في استاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء يبدأ بالسابعة مساءً.

ويعاون ناجي كل من سمير جمال وشهاب راشد، ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع.

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وفي تقنية الفيديو يتواجد أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.

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وستكون تلك المباراة السابعة للحكم في الدوري الموسم الجاري.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة الأولى من الموسم وانتهت بخسارة الفريق السكندري بهدفين دون مقابل من مودرن فيوتشر.

فيما لم يُدر أي مباراة محلية للأهلي هذا الموسم.

وأشهر ناجي 26 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء في المباريات الست السابقة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

الأهلي فاركو الدوري المصري محمود ناجي
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