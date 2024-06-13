مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2)-(1) الجونة.. جووول الثاااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

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ق 64: جوناثان نجويم يسجل هدفا بتسديد مباغتة سكنت شباك مسعود

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق 22: جووول أرنولد أيبا يسجل برأسية قوية هدف التعادل لفيوتشر بعد ركنية نفذها جوناثان نجويم

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ق 18: توغل من رضا صلاح بعد قطع مسار الكرة في منتصف الملعب وتسديدة صاروخية سكنت شباك فيوتشر

بداية اللقاء