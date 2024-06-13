مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2)-(1) الجونة.. جووول الثاااني

الخميس، 13 يونيو 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

أخبار متعلقة:
الياباني الثالث.. بايرن ميونيخ يضم هيروكي إيتو حتى 2028 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع الإسباني بارييتو لقيادة فريق اليد تشكيل الدوري – عودة جنش بعد غياب 74 يوما.. وشيكودي يقود الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 64: جوناثان نجويم يسجل هدفا بتسديد مباغتة سكنت شباك مسعود

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووول أرنولد أيبا يسجل برأسية قوية هدف التعادل لفيوتشر بعد ركنية نفذها جوناثان نجويم

ق 18: توغل من رضا صلاح بعد قطع مسار الكرة في منتصف الملعب وتسديدة صاروخية سكنت شباك فيوتشر

بداية اللقاء

مودرن فيوتشر الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي وفاركو محمد جابر مستمر مع غزل المحلة لموسمين مباشر الدوري – بيراميدز (3) - (0) سموحة.. جوووول ثااالث بالصدفة تشكيل الدوري – عودة جنش بعد غياب 74 يوما.. وشيكودي يقود الجونة تشكيل الدوري – عودة أحمد الشناوي لـ بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم سموحة أنا الصقر (7) – عن المفاضلة بين الأهلي والزمالك.. وخوف شادي محمد خبر في الجول - خماسي الزمالك مهدد بالغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي 7 دقيقة | الدوري المصري
غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي وفاركو 10 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - كيليني.. أحد أفراد "ولاد رزق" إيطاليا الذي منح بلاده الكأس بعد غياب 53 عاما 35 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد جابر مستمر مع غزل المحلة لموسمين ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2)-(1) الجونة.. جووول الثاااني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري – بيراميدز (3) - (0) سموحة.. جوووول ثااالث بالصدفة ساعة | الدوري المصري
الياباني الثالث.. بايرن ميونيخ يضم هيروكي إيتو حتى 2028 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع الإسباني بارييتو لقيادة فريق اليد 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل