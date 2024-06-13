انتهت الدوري – بيراميدز (3) - (0) سموحة.. انتصار ثلاثي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسموحة في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد.

ق68: جووووول فيستون ماييلي يسجل الهدف الثالث لبيراميدز بعدما ارتطمت به تسديدة وليد الكرتي لتسكن الشباك.

ق51: القائم الأيمن يحرم سموحة وأحمد خالد من هدف رائع بتسديدة قوية.

ق49: القائم الأيمن يحرم بيراميدز من هدف ثالث.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

ق45+6: الشناوي يتصدى لركلة جزاء حسام حسن بعدما سددها في وسط المرمى.

ق45+3: ركلة جزاء لسموحة بداعي إعاقة حمدي علاء.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق23: جووول الثااااني.. مصطفى فتحي يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع

ق18: جووول أووول.. فاخري لاكاي ينطلق ويتوغل ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك الهدف الأول

ق12: سيطرة من بيراميدز لكن دون خطورة على مرمى سموحة حتى الآن.

انطلاق المباراة.