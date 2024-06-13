مباشر الدوري – بيراميدز (3) - (0) سموحة.. جوووول ثااالث بالصدفة

الخميس، 13 يونيو 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وسموحة في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق68: جووووول فيستون ماييلي يسجل الهدف الثالث لبيراميدز بعدما ارتطمت به تسديدة وليد الكرتي لتسكن الشباك.

ق51: القائم الأيمن يحرم سموحة وأحمد خالد من هدف رائع بتسديدة قوية.

ق49: القائم الأيمن يحرم بيراميدز من هدف ثالث.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

ق45+6: الشناوي يتصدى لركلة جزاء حسام حسن بعدما سددها في وسط المرمى.

ق45+3: ركلة جزاء لسموحة بداعي إعاقة حمدي علاء.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق23: جووول الثااااني.. مصطفى فتحي يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع

ق18: جووول أووول.. فاخري لاكاي ينطلق ويتوغل ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك الهدف الأول

ق12: سيطرة من بيراميدز لكن دون خطورة على مرمى سموحة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي وفاركو محمد جابر مستمر مع غزل المحلة لموسمين مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2)-(1) الجونة.. جووول الثاااني تشكيل الدوري – عودة جنش بعد غياب 74 يوما.. وشيكودي يقود الجونة تشكيل الدوري – عودة أحمد الشناوي لـ بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم سموحة أنا الصقر (7) – عن المفاضلة بين الأهلي والزمالك.. وخوف شادي محمد خبر في الجول - خماسي الزمالك مهدد بالغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي 7 دقيقة | الدوري المصري
غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي وفاركو 10 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - كيليني.. أحد أفراد "ولاد رزق" إيطاليا الذي منح بلاده الكأس بعد غياب 53 عاما 35 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد جابر مستمر مع غزل المحلة لموسمين ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (2)-(1) الجونة.. جووول الثاااني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري – بيراميدز (3) - (0) سموحة.. جوووول ثااالث بالصدفة ساعة | الدوري المصري
الياباني الثالث.. بايرن ميونيخ يضم هيروكي إيتو حتى 2028 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع الإسباني بارييتو لقيادة فريق اليد 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل