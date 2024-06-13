الكشف عن موعد قرعة أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إقامة مراسم قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025.

وتقام مراسم القرعة في جوهانسبرج يوم الخميس 4 يوليو المقبل، حسب بيان كاف.

وتنطلق قرعة النسخة رقم 35 من تاريخ البطولة في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

سيتم إجراء القرعة في استوديوهات شبكة سوبر سبورت بجنوب إفريقيا.

وسيحضر القرعة نخبة من أساطير الكرة الإفريقية، وممثلي المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الإفريقية 2025 وغيرهم.

سيتم تقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق للتنافس على التأهل للنهائيات.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 نحو التأهل للبطولة التي تستضيفها المغرب عام 2025.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد نفى كل التقارير الخاصة بشأن موعد أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي: "كل التقارير حول موعد كأس أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة".

وتابع "ستجتمع اللجنة التنفيذية بـ كاف لاتخاذ قرار بشأن مواعيد البطولة ثم سيتم إصدار بيانا رسميا حول هذه المسألة".

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال 2025 في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

ومن المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكنها مهددة بالتأجيل بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وهناك صعوبة لإقامة أمم إفريقيا في يناير 2026 بسبب قرار فيفا بعدم إقامة بطولة قارية قبل ستة أشهر من كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

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