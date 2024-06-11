انتهت- منتخب مصر الأولمبي (2)-(1) منتخب كوت ديفوار الأولمبي

يلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوت ديفوار، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية ضد كوت ديفوار بعد المواجهة الأولى قبل أيام والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي الودية ضد كوت ديفوار.

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نهاية المباراة

ق94 هدف تقليص الفارق لمنتخب كوت ديفوار بعد متابعة للكرة المرتدة من حمزة علاء

ق84 عرضية من الجهة اليمنى يرسلها محمد شحاتة يبعدها دفاع كوت ديفوار ترتد إلى بلال مظهر الذي سدد بجوار المرمى

ق64 عرضية خطيرة من أسامة فيصل تمر بجوار مرمى منتخب كوت ديفوار

ق50 عرضية خطيرة من منتخب كوت ديفوار يبعدها عمر فايد ببراعة شديدة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة قوية من أسامة فيصل تمر أعلى مرمى منتخب كون ديفوار

ق18 محمود صابر يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر الأولمبي بعد انفراد بالمرمى عقب تمريرة رائعة من محمد شحاتة

ق16 محمود صابر يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق12 أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر يسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل حارس مرمى كوت ديفوار لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق10 محمد شحاتة يسدد تسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى كوت ديفوار بقليل

ق2 عرضية خطيرة من محمد شحاتة يبعدها الدفاع الإيفواري من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

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جووووووووووووووووول



تصويبة محمود صابر تمنح منتخب مصر الأولمبي الهدف الأول في مواجهة كوت ديفوار🔥🔥 pic.twitter.com/L5qoWQONaW — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 11, 2024

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