انتهت تصفيات كأس العالم – غينيا بيساو (1)-(1) مصر.. تعادل الفراعنة
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 18:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا بيساو ضد منتخب مصر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 90: نزول ناصر ماهر بدلا من أحمد أمين
ق 78: خروج تريزيجيه ونزول إبراهيم عادل
ق 70: جووووووول صلاح والتعادل
ق 64: فرصة خطيرة تضيع من صلاح بعد عرضية زيزو المرتدة من الدفاع
ق 60: ضغط قوي من الفراعنة
ق 57: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة
نزول إمام عاشور بدلا من محمد هاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو
ق 43: هدف أول لأصحاب الأرض
ق 35: إنذار لـ أحمد أمين بعد فرصة خطيرة على الشناوي
ق 27: إنذار لعمر كمال وهو على مقاعد البدلاء
ق 26: سقوط عبد المنعم مصابا
ق 17: نزول أحمد أمين بدلا من مصطفى محمد
ق 15: سقوط مصطفى للمرة الثالثة
ق 12: مصطفى يحاول خطف الكرة من الحارس ويسقط من جديد
ق 10: سقوط مصطفى محمد
ق 5: ضغط مبكر من مصر
انطلاق المباراة