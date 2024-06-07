انتهت ودي - مصر الأولمبي (1)-(0) كوت ديفوار.. فوز الفراعنة

إبراهيم حسن: إمام أخبرني عدم قصده الإساءة لـ طارق سليمان.. وصلاح يشعر بالراحة

بهدف بالركبة.. مصر الأولمبي ينتصر على كوت ديفوار وديا

مران منتخب - جلسات استشفاء وجمل فنية استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

تشكيل مصر الأولمبي - ثلاثي هجومي يقود الفراعنة ضد كوت ديفوار

إبراهيم حسن: هذا سبب عدم مشاركة مصطفى شوبير.. وحقيقة غضب إمام من استبداله

الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف

مؤتمر حسام حسن: أهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين.. وتخيلت ما حدث في الشوط الثاني

جمال علام يكشف تغيير موعد سفر المنتخب إلى غينيا بيساو