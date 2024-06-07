مباشر ودي - مصر الأولمبي (1)-(0) كوت ديفوار.. تراجع الفراعنة
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ضد منافسه كون ديفوار.
بلال مظهر عبد الرحمن
النادي : باناثينايكوس
ويقام معسكر الفراعنة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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ق 58: تراجع منتخب مصر للدفاع وترك الكرة لمنتخب كوت ديفوار.
بداية الشوط الثاني
استراحة
إيه الجمال ده يا صابر😮😮.. القائم يحرم محمود صابر من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي ضد كوت ديفوار🔥 pic.twitter.com/cR8hPmbts7— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
ق 14: تسديدة صاروخية في القائم من محمود صابر.
اوعى تغلط قدامه ده🤩🤩.. ميسي يستغل خطأ دفاع كوت ديفوار ويسجل هدف التقدم للمنتخب الأولمبي ⚽💥 pic.twitter.com/oLfu0eT1OM— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
ق 7: جوووول مصطفى سعد بعدما ارتطمت الكرة في ركبته وسكنت الشباك.
بداية المباراة
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