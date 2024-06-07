مباشر كرة سلة - الاتحاد (67)-(67) الأهلي.. نهائي دوري السوبر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والاتحاد.. مصر الأولمبي والتصفيات

خدمة في الجول - طرح تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في نهائي دوري السلة