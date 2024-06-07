مباشر كرة سلة - الاتحاد (67)-(67) الأهلي.. نهائي دوري السوبر

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

تغطية المباراة الأولى لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي.

يقام النهائي بنظام best of 5.

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67-67

67-66 للاتحاد

64-64

64-59 للاتحاد

62-54 للاتحاد

53-52 للاتحاد

52-52.. تعادل مع انطلاق الربع الأخير

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 50-52 الأهلي

47-46 للأهلي هذه المرة

46-45

46-43 للاتحاد

43-41 للاتحاد.. زعيم الثغر يتقدم

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 32-36 الأهلي

34-30

29-23

27-18 للأهلي

نهاية الربع الأول: الاتحاد 11-18 الأهلي

18-11

12-9 للأهلي

بداية المباراة

الأهلي الاتحاد الأهلي كرة سلة نهائي دوري السوبر
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