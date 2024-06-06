مباشر – مصر (2) - (0) بوركينا فاسو.. تريزيجيه والثااااااااااااااااااااني

الخميس، 06 يونيو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو التي تقام في استاد القاهرة اليوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ق33: تسديدة قوية من صلاح تصدى لها الحارس على مرتين.

ق30: ركلة حرة لمصر من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة صلاح.

ق27: رأسية من حمدي فتحي تصدى لها حارس بوركينا بسهولة.

ق20: سيطرة من منتخب مصر على الكرة في وسط الملعب.

ق8: جووووووووووووووووووووول بوووووووم بتسديدة يسارية من المتألق تريزيجيه بعد عرضية من زيزو وتشتيت غير جيد من مدافع بوركينا ليجد تريزيجيه الكرة ويراوغ المدافع ببراعة ويسدد بيسراه في الشباك.

ق6: إمام عاشور يراوغ مدافع بوركينا بطريقة رائعة لكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى بقليل.

ق4: جوووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر برأسية قوية للغاية بعد عرضية من صلاح بقدمه اليمنى.

انطلاق المباراة.

مصر منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
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