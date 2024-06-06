مباشر – مصر (2) - (0) بوركينا فاسو.. تريزيجيه والثااااااااااااااااااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو التي تقام في استاد القاهرة اليوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ق33: تسديدة قوية من صلاح تصدى لها الحارس على مرتين.

ق30: ركلة حرة لمصر من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة صلاح.

ق27: رأسية من حمدي فتحي تصدى لها حارس بوركينا بسهولة.

ق20: سيطرة من منتخب مصر على الكرة في وسط الملعب.

ق8: جووووووووووووووووووووول بوووووووم بتسديدة يسارية من المتألق تريزيجيه بعد عرضية من زيزو وتشتيت غير جيد من مدافع بوركينا ليجد تريزيجيه الكرة ويراوغ المدافع ببراعة ويسدد بيسراه في الشباك.

ق6: إمام عاشور يراوغ مدافع بوركينا بطريقة رائعة لكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى بقليل.

ق4: جوووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر برأسية قوية للغاية بعد عرضية من صلاح بقدمه اليمنى.

انطلاق المباراة.