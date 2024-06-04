مباشر – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. أول ظهور لعلي معلول بعد إصابته

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل مشروع القرن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.

ويقام الحفل في مقر الأهلي بفرع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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10:45:.. محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء: كنا نتمنى الوصول لتلك المرحلة وتحقيق حلمنا.

10:40: استعراض عدة مقاطع تسجيلية لبعض شركاء الأهلي في إنشاء الاستاد والمدينة الرياضية.

10:05.. أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت: جمهور الأهلي يستحق أن يعيش تجربة مع كل نجوم الأهلي في الملعب الخاص به.

9:55.. أشرف صبحي وزير الرياضة يؤكد على أهمية المنشآت الرياضية في مصر وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية.

9:50.. الظهور الأول لعلي معلول منذ إصابته ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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9:35.. المتحدث الرسمي للأهلي شريف فؤاد، والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي يقدمان الحفل.

9:30.. انطلاق الحفل.

9:17.. خالد العوضي مدير النشاط الرياضي: أجمل شيء في الحياة أن تحضر حفل الإعلان عن استاد الأهلي مثل كل الأندية الكبرى.

9:13.. طاهر محمد طاهر: الأهلي هو الأكبر في إفريقيا ومن الطبيعي أن يملك استاد خاص به ونتمنى أن يكون ممتلئ بالجمهور لأنه بدون الجمهور لن يكون جيدا

9:10.. أشكر مجلس الإدارة الذي صبر على الجيل الحالي بعد الخسارة من صنداونز بخماسية ودعمه حتى وصل للمرحلة الحالية من الإنجازات، هذه المباراة غيرت تاريخ الأهلي وكانت البداية الحقيقية لهذا الجيل من اللاعبين

9:05.. وصول مارسيل كولر إلى الحفل.

9:00.. وصول هاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد وحازم الهواري لمقر الحفل.

الأهلي الخطيب مشروع القرن
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