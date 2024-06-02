مباشر نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (23)-(26) سبورتنج.. تقدم مستمر
الأحد، 02 يونيو 2024 - 21:09
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة يد 2023-24.
وتأهل الزمالك على حساب البنك الأهلي فيما تأهل سبورتنج على حساب سموحة.
ويأمل الزمالك حصد لقب الكأس لأول مرة منذ 2016، فيما يرغب سبورتنج في تكرار انتصاره باللقب بعد نسخة 2022 والذي تحقق ضد الأبيض.
المباراة مذاعة على قناة أون تايم سبورتس 2، وتقام على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
شاهد المباراة
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ق 25: 26-23 لسبورتنج
ق 16: 23-21 لسبورتنج
ق 8: 21-18 لسبورتنج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-14 لسبورتنج
ق 27: تقدم سبورتنج 15-13
ق 22: تقدم سبورتنج 12-11
ق 20: 11-11 التعادل يعود من جديد
ق 16: 9-7 للزمالك
ق 8: 5-5 تعادل بين الفريقين
ق 4: 3-1 للزمالك
بداية اللقاء
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