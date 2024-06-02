مباشر نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (23)-(26) سبورتنج.. تقدم مستمر

الأحد، 02 يونيو 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة يد 2023-24.

وتأهل الزمالك على حساب البنك الأهلي فيما تأهل سبورتنج على حساب سموحة.

ويأمل الزمالك حصد لقب الكأس لأول مرة منذ 2016، فيما يرغب سبورتنج في تكرار انتصاره باللقب بعد نسخة 2022 والذي تحقق ضد الأبيض.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الخطيب يكرم فريقي الرجال والسيدات بعد إنجازات الموسم كرة يد - الخطيب لسيدات الأهلي: البطولات المحلية ليست جيدة بما فيه الكفاية لطموحنا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة

المباراة مذاعة على قناة أون تايم سبورتس 2، وتقام على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

شاهد المباراة

--

ق 25: 26-23 لسبورتنج

ق 16: 23-21 لسبورتنج

ق 8: 21-18 لسبورتنج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-14 لسبورتنج

ق 27: تقدم سبورتنج 15-13

ق 22: تقدم سبورتنج 12-11

ق 20: 11-11 التعادل يعود من جديد

ق 16: 9-7 للزمالك

ق 8: 5-5 تعادل بين الفريقين

ق 4: 3-1 للزمالك

بداية اللقاء

كأس مصر لكرة اليد الزمالك كرة يد سبورتنج كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الخطيب لسيدات الأهلي: البطولات المحلية ليست جيدة بما فيه الكفاية لطموحنا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة كرة يد - الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالتفوق على البنك الأهلي كرة يد - بيشكتاش التركي يضم خالد وليد كرة يد - بعد أسبوع من حصد الكأس.. الدرع ويحيى خالد يتوجان بلقب الدوري مع فيزبريم كرة يد - في زغرب.. تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر بـ بطولة العالم 2025 كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة
أخر الأخبار
عراب جوارديولا الذي تعلم الإسبانية بالخطأ.. حكايات جافريل كاتشالين أول أبطال اليورو 31 ثاتيه | الكرة الأوروبية
"سوف نطرد كل المرتزقة".. رئيس لاتسيو يفتح النار على لاعبه دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق 3 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المغربي - الرجاء ينتصر على الوداد في +92.. وحسم اللقب يتأجل للجولة الأخيرة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
10-0.. شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي 41 دقيقة | آسيا
يورو 2024 - "ليه نهاجم؟ ما ندافع".. 4 حروف غيرت هوية إيطاليا ساعة | ألمانيا 2024
مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (23)-(26) سبورتنج.. تقدم مستمر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي