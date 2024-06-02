مباشر كأس مصر - الاتحاد (0)-(0) أبو قير للأسمدة.. بداية اللقاء
الأحد، 02 يونيو 2024 - 20:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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