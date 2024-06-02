قائمة فلسطين - ياسر أحمد وأبو علي يقودان اختيارات الدبوب لمواجهتي لبنان وأستراليا

الأحد، 02 يونيو 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

ياسر حمد - فلسطين

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين قائمة فريقه التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

ياسر حمد

النادي : الزمالك

فلسطين

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة لبنان وأستراليا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وشهدت القائمة تواجد كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وياسر حمد مدافع الزمالك.

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ويتواجد أبو علي في القائمة لأول مرة بعد إنهاء إجراءات الجنسية الفلسطينية وسيستعد للمشاركة لأول مرة.

على الجانب الآخر سبق لياسر حمد المشاركة في 29 مباراة سابقة بقميص منتخب فلسطين.

وجاءت قائمة فلسطين بالكامل كالتالي: رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط، محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر، وسام أبو علي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أستراليا المتصدر و5 نقاط عن لبنان صاحب المركز الثاني.

وسام أبو علي ياسر حمد فلسطين
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