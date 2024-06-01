مباشر كأس مصر - فاركو (2)-(0) الواسطى.. الشوط الثاني

السبت، 01 يونيو 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد فخري - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو والواسطى في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويقام اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الأهلي والألومنيوم والذي تأجل لآجل غير مسمى.

أخبار متعلقة:
مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووول الثااااني لفاركو.. حمادة عبد القادر يسجل بطريقة رائعة بعد انفراده بالمرمى.

ق 29: جووول أووول في اللقاء.. محمد بانجورا يحوّل عرضية أحمد فؤاد في الشباك مسجلا الأول لفاركو.

بداية المباراة

كأس مصر فاركو الواسطى
نرشح لكم
معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كوناتي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع يوسف أيمن الكاس القطرية: الأهلي يقترب من ضم مدافع الدحيل أحمد سليمان: جوميز سيختار الصفقات الجديدة.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو عبد المجيد يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا.. وفريق أحلامه في أوروبا
أخر الأخبار
معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا 4 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - فاركو (2)-(0) الواسطى.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية ساعة | الدوري المصري
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي