مباشر كأس مصر - فاركو (2)-(0) الواسطى.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو والواسطى في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويقام اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الأهلي والألومنيوم والذي تأجل لآجل غير مسمى.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

استلامة عالمية وفنش أوروبي 😮🔥 مصطفى حمادة يسجل هدف عالمي لفاركو في مرمى الواسطى #ONTime_Sports pic.twitter.com/s5XAtRfrLM — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024

ق 32: جووول الثااااني لفاركو.. حمادة عبد القادر يسجل بطريقة رائعة بعد انفراده بالمرمى.

🔥🔥 محمد بانجورا يسجل الهدف الأول لفاركو في مرمى الواسطى بكأس مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/xhgfce6Rkd — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024

ق 29: جووول أووول في اللقاء.. محمد بانجورا يحوّل عرضية أحمد فؤاد في الشباك مسجلا الأول لفاركو.

بداية المباراة