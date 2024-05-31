مباشر كأس مصر - البلدية (1)-(1) الجونة.. إلى شوطين إضافيين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي البنك الأهلي ضد بتروجت وبلدية المحلة ضد الجونة في دور الـ 32 من كأس مصر.

وتأهلت فرق سيراميكا كليوباترا وزد والترسانة وسموحة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش.

البنك الأهلي × بتروجت

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

انتهت.. البنك الأهلي يتأهل لدور الـ 16 ويواجه المصري

ق 90+2: جووول الرااابع.. إسحاق يعقوب يسجل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

ق 80: القائم يمنع الرابع للبنك الأهلي من فرصة محمود قاعود

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي 3-1.

بفاول من داخل منطقة الجزاء 🔥👌 بتروجيت يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى البنك الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/d1idWrPcUC — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2024

ق 43: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء يقلص بها بتروجت الفارق عن طريق حامد حمدان.

يوم الأهداف العالمية 🔥💣 إسحاق يعقوبو يسجل هدف ولا أحلى للبنك الأهلي في مرمى بتروجيت بتسديدة صاروخية#ONTime_Sports pic.twitter.com/QPFs7DZPsb — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2024

ق 40: جووول الثااالث.. إسحاق يعقوب يسجل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الهدف الثالث على يمين الحارس.

أحلى جول في كأس مصر الموسم ده؟ 😲😍 أحمد مدبولي يسجل هدف عالمي في مرمى بتروجيت من تسديدة بعيدة المدى#ONTime_Sports pic.twitter.com/5buhFIhSGE — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2024

ق 35: جووول بوووم.. مدبولي بتصويبة صاروخية يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي.

في وسط الزحمة 💣🔥 محمود قاعود يخطف كرة الهدف الأول للبنك الأهلي في مرمى بتروجيت #ONTime_Sports pic.twitter.com/nIVFBq7e8x — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2024

ق 29: جووول أووول.. محمود قاعود يسجل بتسديدة أرضية ترتطم بقدم المدافع وتسكن الشباك.

ق 27: مدافع البنك الأهلي يشتت الكرة من على خط المرمى بعد عرضية من لاعب بتروجت.

بداية اللقاء

---

بلدية المحلة × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.. إلى شوطين إضافيين

ق 81: جووول سيف علاء الدين يسجل التعادل للجونة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 74: جووول أووول لبلدية المحلة عن طريق يوسف حسن من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق 21: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة قوية وحيد محسن.

بداية اللقاء