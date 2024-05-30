مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(1) القناة.. النبريص يهدر

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر

إلى ثمن النهائي.. المصري يعبر جمهورية شبين في كأس مصر

المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح