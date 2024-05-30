مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(1) القناة.. النبريص يهدر

الخميس، 30 مايو 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام القناة في دور الـ 32 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 66: النبريص يهدر انفرادا تاما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: جووول التعاااادل.. خالد النبريص يسجل التعادل بتسديدة بعد عرضية.

ق 24: جووول أووول.. حسين رجب يسجل الأول للقناة

بداية اللقاء

الإسماعيلي القناة كأس مصر
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