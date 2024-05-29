انتهت كأس مصر - المقاولون العرب (0)-(1) الترسانة.. تأهل الشواكيش

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

أحمد علاء - المقاولون العرب

يلعب المقاولون العرب أمام الترسانة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق73 أمير عابد يهدر ركلة الجزاء بعد ارتطامها بالقائم

ق71 ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب

ق55 هجمات متتالية هنا وهناك

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 جووووول أحمد كيشو يفتتج التسجيل للترسانة

ق30 هدوء في المباراة

ق15 التعادل السلبي يسيطر على المباراة

انطلاق المباراة

كأس مصر المقاولون العرب الترسانة
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