قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي

صعب نادي الوداد من موقفه في المشاركة الموسم المقبل في البطولات القارية الإفريقية بعدما خسر اليوم الثلاثاء من منافسه أولمبك آسفي.

وخسر الوداد من ضيفه آسفي بهدف دون رد في الجولة 28 في ملعب البشير بالمحمدية.

سجل يونس النجاري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أولمبك آسفي إلى 41 نقطة ليحتل المركز الخامس ويتجاوز الوداد بسبب المواجهات المباشرة بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا.

فيما تعقد موقف الوداد من المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل بعدما تأكد رسميا في وقت سابق غيابه عن دوري أبطال إفريقيا.

إذ أن الوداد يحتل المركز السادس ويبتعد عن المركز الرابع بفارق نقطة.

لذا يحتاج الوداد في الفوز في الجولتين المقبلتين مع تعثر منافسيه الفتح وأولمبك آسفي.

ولكن في الجولة المقبلة سيخوض الوداد دربي الدار البيضاء أمام منافسه التقليدي الرجاء.

ويصعد من الدوري المغربي أصحاب أول مركزين لدوري أبطال إفريقيا فيما ينتقل الثالث للكونفدرالية.

ويخوض بطل كأس المغرب أو صاحب المركز الرابع الكونفدرالية.