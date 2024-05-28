مباشر كأس مصر - زد (0)-(0) الداخلية.. سموحة (0)-(0) لافيينا.. هجوم متبادل

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

إنبي - زد - رأفت خليل

يلعب زد أمام الداخلية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

فيما يواجه سموحة نظيره لافيينا ضمن الدور ذاته من كأس مصر.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي زد أمام الداخلية وسموحة ضد لافيينا.

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زد × الداخلية

ق23 ضربة رأسية خطيرة من مصطفى زيكو لاعب زد تمر أعلى من المرمى بقليل

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سموحة × لافيينا

سموحة لافيينا كأس مصر
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