مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الزمالك.. محاولة بيضاء
الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.
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ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي
ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع
انطلاق المباراة
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