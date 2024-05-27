مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الزمالك.. محاولة بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

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ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي

ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع

انطلاق المباراة