مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الزمالك.. محاولة بيضاء

الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. وفتوح أساسي ضد الاتحاد

ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي

ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع

انطلاق المباراة

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
التاسع تواليا.. بيراميدز يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على الجونة تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. وفتوح أساسي ضد الاتحاد في الجول يكشف حقيقة إلزام الزمالك بدفع 3 مليون لـ بيراميدز بعد لقب الكونفدرالية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الجونة التشكيل - الكرتي وتوريه يقودان بيراميدز.. وأرنو وشيكودي في هجوم الجونة غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز نائب المصري: هناك مؤامرة هدفها إبعادنا عن المنافسة.. والحكم يعمل لأجل المنافسين
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتفق مع مساعد جوارديولا السابق لتدريب الفريق 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: مدرب سام مرسي يرفض عرض برايتون.. وموقفه من البقاء مع إبسويتش 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بروكسي يحتج على تأجيل مباراة الزمالك: قرار مخالف ويجب تحديد الموعد فورا 45 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الزمالك.. محاولة بيضاء 45 دقيقة | الدوري المصري
بعد عدم قانونية مشاركة رمضان.. انضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر وتأجيل مباراة بيراميدز 53 دقيقة | منتخب مصر
"نبني شيئا خاصا مع مدربنا".. أستون فيلا يمدد عقد إيمري بحضور ساويرس 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التاسع تواليا.. بيراميدز يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على الجونة ساعة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة 4 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة