مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الجونة.. الشوط الثاني

الإثنين، 27 مايو 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة

يستضيف بيراميدز فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 50 نقطة من 21 مباراة، بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة من 23 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 جووووول إبراهيم عادل

ق21 رأسية قوية من وليد الكرتي ولكن بجوار القائم الأيمن

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز الجونة
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