مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الجونة.. الشوط الثاني

التشكيل - الكرتي وتوريه يقودان بيراميدز.. وأرنو وشيكودي في هجوم الجونة

غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز

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