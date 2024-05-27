مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الجونة.. الشوط الثاني
الإثنين، 27 مايو 2024 - 16:01
كتب : FilGoal
يستضيف بيراميدز فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 50 نقطة من 21 مباراة، بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة من 23 مباراة.
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الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27 جووووول إبراهيم عادل
ق21 رأسية قوية من وليد الكرتي ولكن بجوار القائم الأيمن
انطلاق المباراة
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