قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة

الأحد، 26 مايو 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد "زيزو" بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن المعسكر الماضي.

كما انضم أحمد أمين مهاجم إنبي لقائمة مصر لأول مرة. وأيضا ناصر ماهر لاعب الزمالك.

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وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 28 مايو

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج)

القائمة شهدت 8 تغييرات عن قائمة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي منهم 4 لاعبين مصابين وهم محمد أبو جبل (البنك الأهلي) محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) أحمد حجازي (اتحاد جدة) عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

ورباعي آخر وهو حسين الشحات (الأهلي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) مصطفى شلبي (الزمالك).

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة صه الطريق إلى 2026 قائمة المنتخب الوطني حراسة المرمى محمد الشناوي مصطفي شوبير محمد عواد مهدي سليمان خط محمد عبد المنعم رامي ربيعة ياسر- إبراهيم أحمد رمضان بيكهام محمد هاني أكرم توفيق محمد حمدي أحمد فتوح خط عطية -حمدي فتحي أحمد نميل كوكا إمام معاشور -أحمد سید زيزو ناصر ماهر محمد صلاح مصطفي فتحي محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم مصطفي محمد محمد الشامي أحمد أمين أوفا محمد شریف بشكف مكفشز BANQUE PUMA כנניא etisalatanc es ΟΓΔ دانون Carrier‎'‎‎

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

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