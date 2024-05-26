مباشر الدوري المصري - الطلائع (0)-(0) البلدية.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: تسديدة جودوين شيكا يتصدى لها أحمد حسين

بداية اللقاء