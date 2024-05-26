مباشر الدوري المصري - الطلائع (0)-(0) البلدية.. فرصة أولى
الأحد، 26 مايو 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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ق 17: تسديدة جودوين شيكا يتصدى لها أحمد حسين
بداية اللقاء
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