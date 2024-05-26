مباشر الدوري – فيوتشر (0)-(0) المصري.. طرد ميدو جابر
الأحد، 26 مايو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد المصري في الجولة 25 من الدوري.
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ق 58: طرد ميدو جابر بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، إذ حصل على بطاقة صفراء أخرى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة
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