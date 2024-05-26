انتهت حسم التأهل للدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) ساوثهامبتون.. القديسين إلى بريميرليج
الأحد، 26 مايو 2024 - 17:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يوناتيد ضد منافسه ساوثهامبتون في اللقاء الحاسم للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
مباراة متوازنة بين الفريقين
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 23: جوووول آدم أرمسترونج بعد انفراد وتسديدة أرضية سكنت الشباك.
ق 12: تسديدة من ويل سمولبون من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها إيلان ميسيلر.
بداية المباراة
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