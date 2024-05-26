انتهت حسم التأهل للدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) ساوثهامبتون.. القديسين إلى بريميرليج

الأحد، 26 مايو 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

آدم أرمسترونج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يوناتيد ضد منافسه ساوثهامبتون في اللقاء الحاسم للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

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مباراة متوازنة بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 23: جوووول آدم أرمسترونج بعد انفراد وتسديدة أرضية سكنت الشباك.

ق 12: تسديدة من ويل سمولبون من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها إيلان ميسيلر.

بداية المباراة

ليدز يونايتد ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي شامبيونشيب
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