مباشر كرة سلة - الأهلي (49)-(63) أهلي بنغازي.. الفترة الرابعة

يلعب الأهلي المصري أمام أهلي بنغازي في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة.

ويقام اللقاء في كيجالي برواندا، ويصعد الفريق الفائز مباشرة إلى نصف النهائي.

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ق 8.43 الفارق يصبح 14 نقطة.. 63-49 لأهلي بنغازي

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم أهلي بني غازي 55-49

ق1:28 الأهلي يقلص الفارق 52-47

ق4:17 تقليص الفارق 50-42

ق7:32 الفارق يتسع 46-36

ق9:00 تراجع في أول دقيقة وتقدم أهلي بنغازي 42-36

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم أهلي بنغازي 38-36

ق4:05 تقدم أهلي بنغازي مجددا 26-24

ق8:11 أول تقدم للأهلي المصري 18-17

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم أهلي بنغازي 15-14

ق0:45 التعادل 14-14

ق1:35 الفارق يتقلص 12-11 لصالح أهلي بنغازي

ق4:55 تقدم أهلي بنغازي 8-6

ق7:55 إيهاب أمين يسجل أول سلة والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة