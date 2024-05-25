مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي (0) - (0) الترجي.. انطلاق المباراة
السبت، 25 مايو 2024 - 19:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والترجي التي تقام في استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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انطلاق المباراة.
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