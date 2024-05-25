مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي (0) - (0) الترجي.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والترجي التي تقام في استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.