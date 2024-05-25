مباشر الدوري المصري - الداخلية (2)-(0) المقاولون.. جوووول الثااني
السبت، 25 مايو 2024 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.
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ق78. جوووول الثاني للداخلية عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء.
ق69. بطاقة حمراء لأحمد علاء لاعب المقاولون العرب بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43. جووول أول للداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم من رأسية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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