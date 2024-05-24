مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) سموحة.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

سموحة ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه سموحة في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 20 نقطة في جدول الترتيب، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جوووول عمرو ناصر لاعب فاركو من رأسية متقنة.

ق 22: جوووول من بركات حجاج برأسية عقب عرضية من ركنية.

ق 10: تدخل قوي على بركات حجاج وينزف الدماء.

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة فاركو سيف تيري
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