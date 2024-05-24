استراحة الدوري المصري - فاركو (1)-(1) سموحة.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه سموحة في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 20 نقطة في جدول الترتيب، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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استراحة
ق 41: جوووول عمرو ناصر لاعب فاركو من رأسية متقنة.
ق 22: جوووول من بركات حجاج برأسية عقب عرضية من ركنية.
ق 10: تدخل قوي على بركات حجاج وينزف الدماء.
بداية المباراة
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