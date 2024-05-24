مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(2) سيراميكا كليوباترا.. الثاااني من إيبوكا

الجمعة، 24 مايو 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد ناصر - إنبي - البنك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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إيبوكا يسجل للمباراة الثالثة ضد فريقه السابق إنبي في نفس الموسم.. وسجل 5 أهداف في الموسم 4 منهم في إنبي بواقع 1 في كأس الرابطة و3 في الدوري.

ق 45+2 جووول الثاني من جون إيبوكا

ق 25 اووه ركلة جزاء ضائعة من علي فوزي ترتطم بالقائم

ق 13 صديق أوجولا يسجل التعادل ولكن الهدف لا يحتسب

ق 8 احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 5 جووول أول لسيراميكا بعد سقوط الكرة من يد الحارس.. ولكن يبدو أنها ستحتسب كمخالفة

الدوري المصري إنبي سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج
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