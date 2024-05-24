مؤتمر كولر عن – الخوف من سيناريو 1-1.. والخوف من الحكم ضد الترجي

هل يشعر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالخوف من تعادل فريقه ضد الترجي بهدف لمثله ما يعني خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟ المدرب السويسري يرد.

وعقد كولر مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة الترجي التي ستقام غدا السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي سيقام في استاد القاهرة بعد التعادل ذهابا سلبيا بدون أهداف.

وتحدث كولر قائلا: "نحتاج جمهور الأهلي غدا وأن يشعر الخصم أنه يلعب خارج ملعبه وأمام جمهور قوي".

وأكمل "أتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة لا يوجد أي فارق بين النهائيات والمباريات العادية نحن هنا في الأهلي وأنا بشكل شخصي أتعامل مع كل المباريات بالجدية ذاتها".

واستدرك "ربما الأمر يختلف مع الجمهور، لكن أنا أريد الفوز بكل مباراة أخوضها وتركيزي واحد في كل اللقاءات".

وعن غياب علي معلول لإصابته بقطع جزئي في وتر أكيليس رد "بالنسبة لإصابة علي معلول بالتأكيد هناك شخص سيعوضه وسيظهر بشكل جيد وندعم أي لاعب سيتواجد في المركز نفسه وسيجد دعما كاملا من كل زملائه كذلك".

وعن تتويج الأهلي بلقب الموسم الماضي على حساب الوداد بعد التعادل بهدف لمثله في المغرب وهل يشعر بالخوف من تكرار الأمر ذاته غدا أجاب "أحاول في كل مباراة الفوز وفكري دائما هجومي وإن لم يحدث فأحاول التعامل مع الموقف وأتقبل النتيجة".

وأضاف كولر "أعرف أنه لو استقبلنا هدفا يجب أن نسجل هدفين ونحن نعي ذلك تماما وسنحاول منع الترجي من تسجيل أي هدف".

وشدد "وحتى لو حدث فإن كل اللاعبين يعرفون أن الدقائق المتبقية مع دعم الجمهور يجب أن نعمل لتسجيل هدفين، سنؤدي كل ما لدينا للفوز".

وأكمل "مهمتي أجهز اللاعبين لكل شيء من رأى مباراة الذهاب يعرف جيدا قوة الترجى وأن الفريقين فرصهم متساوية ومن يتصور العكس أو أن المباراة سهلة فهو شخص حالم وهذا لن يحدث".

وواصل "لا يوجد أي لاعب يشعر بالاستهانة بالمباراة وكل منهم يعرف قوة الترجي جيدا".

وعن هل يخشى من أداء الحكم مثلما حدث في لقاء الذهاب أجاب "لم أر خشونة زائدة في مباراة الذهاب بل أمور طبيعية تحدث في مباريات بمثل تلك الأهمية ربما أرى أن لنا خطأ لم يحتسب والمنافس يرى كذلك أيضا، لم أر أي شيء مبالغ فيه أو مختلف".

وأردف "أحضر نفسي وأحضر اللاعبين لكل السيناريوهات الممكنة لنستطيع التعامل مع أي موقف يحدث".

وعن هل هناك مشكلة في صفوف الفريق أجاب كولر بحسم "هذا الأمر غير حقيقي ولا توجد أي مشكلة على الإطلاق".