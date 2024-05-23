مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) فيوتشر.. تغييران هجوميان للأبيض

الخميس، 23 مايو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

ممر شرفي من لاعبي مودرن فيوتشر لـ الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 89: مشاركة سامسون ومنسي بدلا من الجزيري وعبد الله

ق 81: رأسية علي الفيل أعلى العارضة

ق 71: مشاركة أوباما بدلا من ناصر ماهر

ق 70: عبد الله يسدد والحارس يتصدى وناصر يتابع لكن تسديدته مرت بجوار القائم

ق 46: مشاركة مصطفى شلبي بدلا من نداي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول عرضية ورأسية من عاطف يبعدها الدفاع ويتابعها صادق في الشباك.

ق 37: تسديدة من على زعزع تمر أعلى العارضة

ق 35: جووول أووول.. سيف الجزيري يسجل من عرضية عمر جابر

ق 30: عرضية من زيزو وتسديدة من نداي لكن دون خطورة

ق 23: الجزيري يتوغل ويمر من مدافع فيوتشر ويسدد كرة ساقطة من فوق الحارس لكنه تصدى لها بسهولة.

ق 20. تسديدة من عمرو السيسي دون تهديد على مرمى عواد

بداية اللقاء

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري المصري
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