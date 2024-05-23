مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فيوتشر.. فرصة جديدة ضائعة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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ق 30: عرضية من زيزو وتسديدة من نداي لكن دون خطورة

ق 23: الجزيري يتوغل ويمر من مدافع فيوتشر ويسدد كرة ساقطة من فوق الحارس لكنه تصدى لها بسهولة.

ق 20. تسديدة من عمرو السيسي دون تهديد على مرمى عواد

بداية اللقاء