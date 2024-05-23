مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فيوتشر.. فرصة جديدة ضائعة

الخميس، 23 مايو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

ممر شرفي من لاعبي مودرن فيوتشر لـ الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 30: عرضية من زيزو وتسديدة من نداي لكن دون خطورة

ق 23: الجزيري يتوغل ويمر من مدافع فيوتشر ويسدد كرة ساقطة من فوق الحارس لكنه تصدى لها بسهولة.

ق 20. تسديدة من عمرو السيسي دون تهديد على مرمى عواد

بداية اللقاء

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري المصري
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