تشيلسي يعلن رحيل بوتشيتينو

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وأعلن تشيلسي قرار رحيل بوتشيتينو عبر موقعه الرسمي.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتم" أن قرار تشيلسي برحيل المدرب الأرجنتيني بعد مراجعة ما قدمه مع الفريق في الموسم المنقضي.

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وذلك بقيادة كل من بول وينستانلي ولورنس ستيوارت المديرين الرياضيين للنادي الأزرق.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وقال بوتشيتينو عبر موقع تشيلسي: "شكرا لمجموعة ملكية تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لهم لتكون جزءا من تاريخ نادي كرة القدم هذا، وأصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي وأوروبا خلال السنوات المقبلة.

كما أكد تشيلسي أنه لن يفصح عن أي شيء بشأن المدرب الجديد حتى الآن.

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