انتهت الدوري المصري - الجونة (0) - (0) الجيش.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: أحمد الشيخ لاعب طلائع الجيش يهدر انفرادا وبسدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.

ق75: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق24: تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الجونة عن طريق إيمانويل مرت بجوار المرمى.

ق20: التعادل السلبي مازال مستمرا وغياب الخطورة.

انطلاق المباراة.

طلائع الجيش الجونة الدوري المصري
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